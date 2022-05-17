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ЕС не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие

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  • 17.05.2022, 18:50
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ЕС не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие

Об этом заявил глава европейской дипломатии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Reuters.

«Европейский союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники», — заявил Боррель во вторник, 17 мая.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что ситуация с поставками оружия в Украину в последнее время значительно улучшилась, но добавил, что на данный момент существует две большие проблемы. По его словам, первая — это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. А второй пробел, который надо заполнить — авиация, сообщил он.

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