Вышла на свободу политзаключенная Ольга Дубовик 17.05.2022, 19:00

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Ольга Дубовик

Она отбыла свой срок.

На свободу вышла 45-летняя фигурантка «дела раскрашенных тюков с соломой» Ольга Дубовик. На днях освободились другие осужденные по этому делу — политзаключенные Игорь Мысливец и Елена Дедюля. Все они отбыли свои сроки, сообщают правозащитники.

Судья Виктория Судник 31 января признала фигурантов резонансного «дела раскрашенных тюков с соломой» виновными по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство группой лиц) и назначила всем, кроме Екатерины Арико, год колонии в условиях общего режима — Андрею Арико, Максиму Дубешко, Александру Бобко, Ольге Дубовик, Елене Дедюли, Игорю Мысливцу.

Екатерину Арико приговорили к 1,5 года «домашней химии» и освободили в зале суда.

На суде стало известно, что на поле силовики приехали с автоматами, на задержанных рисовали свастики, некоторых избивали.

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