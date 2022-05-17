Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО

Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО1
- 17.05.2022, 19:15
- 1,482
Фотофакт.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Глава МИД поставил подпись под письмом в штаб-квартиру НАТО во время специальной церемонии. В нем Финляндия обозначила интерес к старту переговоров о членстве в альянсе.
"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", – с юмором отметил министр после подписания заявки.
Ранее заявку на вступление в НАТО подписала коллега Хаависто из Швеции. Процесс вступления обоих государств в Североатлантический альянс якобы начнется 18 мая.