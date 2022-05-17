Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО 1 17.05.2022, 19:15

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Фотофакт.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Глава МИД поставил подпись под письмом в штаб-квартиру НАТО во время специальной церемонии. В нем Финляндия обозначила интерес к старту переговоров о членстве в альянсе.

"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", – с юмором отметил министр после подписания заявки.

Ранее заявку на вступление в НАТО подписала коллега Хаависто из Швеции. Процесс вступления обоих государств в Североатлантический альянс якобы начнется 18 мая.

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