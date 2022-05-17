Ученые: Температура на Земле ниже, чем в космосе 1 17.05.2022, 19:30

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Ускоритель частиц, который сталкивает электроны на Земле, достиг температуры ниже, чем в открытом космосе.

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США утверждают, что ускоритель частиц, который сталкивает электроны на Земле, достиг температуры ниже, чем в открытом космосе. Об этом пишет Live Science.

Исследователи охладили жидкий гелий до минус 456 градусов по Фаренгейту с помощью рентгеновского лазера, который использовали на свободных электронах источника когерентного света линейного ускорителя (LCLS).

Так они выяснили, что это всего на два Кельвина выше абсолютного нуля - самой низкой из возможных температур, при которой движение частиц прекращается. Такая морозная среда имеет решающее значение для ускорителя, потому что при столь низких температурах машина становится сверхпроводящей. Таким образом она может пропускать через себя электроны практически с нулевой потерей энергии.

"Даже пустые области космоса не такие холодные, поскольку они все еще заполнены космическим микроволновым фоновым излучением, остатком вскоре после Большого взрыва , который имеет однородную температуру минус 454 F", - отметили ученые.

По словам директора Управления ускорителей SLAC Эндрю Беррилла, LCLS-II теперь готов начать ускорять электроны со скоростью один миллион импульсов в секунду. Это является мировым рекордом.

"Это на четыре порядка больше импульсов в секунду, чем у его предшественника, LCLS, а это означает, что всего за несколько часов мы отправим больше рентгеновских лучей пользователям, чем LCLS сделал в последние 10 лет", - добавил Беррилл.

Также ученые говорят, что более низкие температуры могут быть достигнуты с помощью очень специализированных систем охлаждения, которые могут достигать доли градуса выше абсолютного нуля, когда все движение останавливается.

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