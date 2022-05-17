На пляжах в Минске установят камеры видеонаблюдения 17.05.2022, 20:24

В Минске и окрестностях оборудован 21 пляж.

На Цнянском водохранилище в Минске появится новый пляж неподалеку от уже действующих, а другие места для купания хотят оборудовать камерами видеонаблюдения. Об этом заявил ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук, передает агентство «Минск-Новости».

По словам Николайчука, новый пляж на Цнянке должен заработать к старту купального сезона — скорее всего, в начале июня. Там пока продолжаются подготовительные работы: территория уже обследована и спланирована, осталось установить необходимое оборудование.

Специалист ОСВОД отметил также, что на пляжах Цнянского водохранилища перед началом купального сезона в этому году будут установлены камеры видеонаблюдения — в целях повышения общего уровня безопасности. Если такая практика даст положительный результат, то камеры могут появиться и на других пляжах Минска и в окрестностях.

Василий Николайчук рассказал, что в Минске и окрестностях оборудован 21 пляж. В черте города разрешенные для купания места сосредоточены на водохранилищах Цнянское, Дрозды и Комсомольском озере. За кольцевой также есть оборудованные места для купания, где на станциях и постах дежурят спасатели, — это водохранилища Заславское, Криница и Волковичское, более известное как Птичь. Все остальные водные объекты считаются запрещенными для купания, напомнил специалист.

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