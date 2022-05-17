закрыть
17 мая 2022, вторник, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из «Азовстали»

1
  • 17.05.2022, 20:30
  • 2,624
Reuters: Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из «Азовстали»
фото: REUTERS

Колонну на бронетехнике сопровождают российские войска.

Сегодня, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, по меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали из осажденной "Азовстали". Колонну на бронетехнике сопровождают российские войска.

Как рассказал изданию один из очевидцев, некоторые из перевозимых украинских военных не были ранены.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение в оккупированном Новоазовске доставили 53 тяжелораненых, еще 211 человек направили в Еленовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип