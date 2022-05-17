Reuters: Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из «Азовстали» 1 17.05.2022, 20:30

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фото: REUTERS

Колонну на бронетехнике сопровождают российские войска.

Сегодня, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, по меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали из осажденной "Азовстали". Колонну на бронетехнике сопровождают российские войска.

Как рассказал изданию один из очевидцев, некоторые из перевозимых украинских военных не были ранены.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение в оккупированном Новоазовске доставили 53 тяжелораненых, еще 211 человек направили в Еленовку.

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