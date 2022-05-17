Спортсмены из Беларуси хотят выступать за Казахстан 17.05.2022, 20:40

Об этом заявили в казахстанском министерстве спорта.

Спортсмены из Беларуси и России хотят выступать за Казахстан. Об этом заявили в казахстанском министерстве спорта. Председатель Комитета по делам физкультуры и спорта Самат Ергалиев говорит, что запросы от белорусов и россиян стали поступать в команды по олимпийским видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены из Беларуси и России отстранены от большинства международных соревнований. Причиной стала агрессия РФ против Украины (Беларусь — союзник России). Спортсменам, попавшим под эти санкции, оставалось временно выступать или на национальном уровне, или на белорусско-российских соревнованиях, или вообще завершить спортивную карьеру. Некоторые атлеты однако ищут возможность вернуться на международные соревнования из-за смены гражданства.

Ергалиев подчёркивает, что Казахстан принципиально не берет легионеров "по приоритетным видам спорта, таким как бокс, виды борьбы". Могут взять белорусов и россиян по тем видам спорта, которые "развиты не так хорошо"("точечная натурализация"), но с условием, что они дадут "мощный толчок для развития". "Пока из тех, кто хочет к нам перейти, нет спортсменов высокого класса, имеющих медали Олимпиад, чемпионатов мира, кто уже показал себя на мировой арене", — заявил спортивный чиновник. Фамилии спортсменов он не называл.

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