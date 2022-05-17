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Крупный акционер торговой сети ОМА уходит из Беларуси

  • 17.05.2022, 21:00
Крупный акционер торговой сети ОМА уходит из Беларуси

Компания управляют граждане Литвы и Финляндии.

Компания Kesko Senukai прекращает свою деятельность в Беларуси и выходит из числа акционеров торговой сети OMA. Компания, которой управляют граждане Литвы и Финляндии, имеет 50% акций OMA и сейчас продает их, пишет delfi.lt.

Kesko Senukai с самого начала войны проявляет солидарность с жителями Украины. Во всех странах Балтии компания оперативно прекратила закупку всех российских и белорусских товаров, активно поставляет помощь жителям Украины через Красный Крест и участвует в других инициативах помощи украинцам.

С России Kesko Senukai прекратила отношения в самом начале войны с Украиной, а до Беларуси дело дошло сейчас.

Впрочем, сообщается, что все торговые связи с OMA — и продажи, и экспорт — были прекращены в апреле.

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