Крупный акционер торговой сети ОМА уходит из Беларуси
- 17.05.2022, 21:00
Компания управляют граждане Литвы и Финляндии.
Компания Kesko Senukai прекращает свою деятельность в Беларуси и выходит из числа акционеров торговой сети OMA. Компания, которой управляют граждане Литвы и Финляндии, имеет 50% акций OMA и сейчас продает их, пишет delfi.lt.
Kesko Senukai с самого начала войны проявляет солидарность с жителями Украины. Во всех странах Балтии компания оперативно прекратила закупку всех российских и белорусских товаров, активно поставляет помощь жителям Украины через Красный Крест и участвует в других инициативах помощи украинцам.
С России Kesko Senukai прекратила отношения в самом начале войны с Украиной, а до Беларуси дело дошло сейчас.
Впрочем, сообщается, что все торговые связи с OMA — и продажи, и экспорт — были прекращены в апреле.