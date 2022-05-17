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FAZ: В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины

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  • 17.05.2022, 21:05
  • 3,218
FAZ: В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины

Его примут завтра.

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, с какой сложной задачей встанет международное сообщество, и в частности Евросоюз, после окончания войны РФ против страны.

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