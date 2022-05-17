Резников: За 80 дней полностью уничтожено 17 российских БТГр 5 17.05.2022, 21:15

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РФ не способна вести наступательные бои одновременно на нескольких направлениях.

С начала полномасштабного российского вторжения армия РФ потеряла в Украине 17 батальонно-тактических групп. Россия не способна вести наступательные бои одновременно на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"С момента начала полномасштабной российской агрессии прошло более 80 дней. В этот период украинские защитники и защитницы доказали, что Россия не в состоянии вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях. Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожено 17 российских БТГр", - заявил Резников.

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