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Резников назвал необходимое Украине оружие

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  • 17.05.2022, 21:45
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Резников назвал необходимое Украине оружие
Алексей Резников

Такие вооружения сохранят жизни украинцев.

Украине нужно оружие, способное поражать противника на дальних дистанциях. Такие вооружения сохранят жизни украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Война разрушает украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса", - написал в своем Facebook Резников.

Он уточнил, что Украина стремится победить врага и освободить захваченные территории в кратчайшие сроки. Глава Минобороны также отметил, что России нельзя дать затянуть войну.

"Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", - подчеркнул министр.

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