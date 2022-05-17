Ученые нашли доказательство присутствия денисовского человека в юго-восточной Азии 1 17.05.2022, 22:22

Жили даже в Лаосе.

Один из наиболее загадочных гоминидов, денисовский человек или денисовец, оставил крайне мало следов своего существования. Но недавно ученые нашли зуб девочки этого вида — и нашли там, где ранее подобные находки не встречались, передает «Новое время».

Денисовский человек — это вид или подвид ранних людей, который обитал на планете в период от 150 тыс до 40 тыс лет назад. Денисовцы были современниками неандертальцев, также населявших Евразию, и поэтому порой эти два вида скрещивались. Геном их гибрида находили у исландцев, а кроме того, денисовцы оставили свой след в ДНК полинезийских народов, что говорит о том, что этот подвид активно мигрировал в процессе своего существования.

Первые следы денисовского человека была найдены на Алтае, в Денисовой пещере, из-за чего он и получил свое название. В дальнейшем доказательства присутствия вида находились на Тибете и в Китае, благодаря чему ученые предположили, что денисовцы населяли преимущественно Азию.

Однако в Лаосе останков денисовцев не находили вплоть до 2019 года. Раскопки в пещере Там Нгу Хао-2 позволили ученым найти несколько окаменелостей, приблизительный возраст которых составил 160−130 тыс лет. В числе находок был коренной зуб, недавний анализ тканей которого позволил определить видовую принадлежность, пол и возраст его владельца.

Им оказалась девочка денисовского происхождения, возраст которой был от 3,5 до 8,5 лет.

Эта находка важна по двум причинам. Во-первых, она представляет собой редкое подтверждение существования недалеких предков современного человека. А во-вторых, демонстрирует, насколько широким был их ареал обитания.

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