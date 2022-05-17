Зеленский выступил на Каннском кинофестивале: Я уверен, что диктатор проиграет
- 17.05.2022, 22:35
Украина победит в этой войне.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале. Участники мероприятия аплодировали стоя.
Об этом сообщает телеканал Дом.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к присутствующим на церемонии открытия 75 кинофестиваля. Он отметил уверенность в победе Украины.
"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.