Зеленский выступил на Каннском кинофестивале: Я уверен, что диктатор проиграет 17.05.2022, 22:35

Украина победит в этой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале. Участники мероприятия аплодировали стоя.

Об этом сообщает телеканал Дом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к присутствующим на церемонии открытия 75 кинофестиваля. Он отметил уверенность в победе Украины.

"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.

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