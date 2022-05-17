Линдсей Хардинг: Левченко и Снытина продолжают бороться, как и все свободные белорусы

Линдсей Хардинг: Левченко и Снытина продолжают бороться, как и все свободные белорусы1
- 17.05.2022, 23:06
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Экс-баскетболистка сборной Беларуси восхищена мужеством белорусок.
Баскетболистка Линдсей Хардинг, некогда ставшая первой натурализованной американкой в составе женской сборной Беларуси по баскетболу, рассказала о своем отношении к Елене Левченко и белорусскому паспорту, передает zerkalo.io.
Напомним, что в 2020 году за посещение воскресных маршей и проявление активной гражданской позиции Левченко была задержана и осуждена на 15 суток административного ареста.
– Как отреагировали, когда узнали об аресте Левченко?
– Это была действительно громкая история в баскетбольном мире. Левченко боролась за свои права и права своего народа, который хотел перемен. Елена не должна была оказаться в тюрьме! К сожалению, такое случается, когда добиваешься справедливости в противостоянии со злом. Но та ситуация многое сказала о мужестве Левченко. Горжусь ей! Как и Катей Снытиной, которая сразу выступила против действий Лукашенко. И они продолжают бороться, как и все свободные белорусы.
– Как вы сейчас относитесь к белорусскому паспорту?
– Я очень разочарована (вздыхает). Тяжело думать о том, что провела время в Беларуси и была среди людей, которые могут поддерживать Лукашенко и войну. Это не укладывается в голове.
– Когда играли за сборную, у вас были разговоры о политике? Если да, то белоруски без проблем выражали свое мнение?
– Подруги по команде легко делились своими соображениями. И это важно для формирования любого коллектива – открыто говорить о том, что волнует. На тот момент я очень слабо представляла ситуацию в Беларуси. Но мне всё доступно объяснили, – поделилась Хардинг.