Госдеп США объявил программу сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине 1 17.05.2022, 23:17

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Программа будет собирать и анализировать данные соцсетей, спутниковых снимков и других источников.

Новая программа сбора свидетельств военных преступлений России на территории Украины запущена американским Государственным департаментом.

Об этом сообщает CNN.

Госдеп запустил программу "Обсерватория конфликтов", которая будет сосредоточена на сборе, анализе и распространении доказательств совершенных РФ военных преступлений во время вторжения в Украину. Эксперты проекта будут работать с открытыми данными.

"Обсерватория конфликтов" будет собирать и анализировать данные соцсетей, спутниковых снимков и других общедоступных или коммерческих источников. Вся информация будет систематизироваться для подготовки к гражданским и уголовным судебным процессам.

Собранную базу улик планируют опубликовать на платформе ConflictObservatory.org. Соединенные Штаты ожидают, что к проекту также присоединится ряд международных организаций.

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