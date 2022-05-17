Белорусские вузы начнут принимать документы на поступление 18 июля 1 17.05.2022, 23:28

Это предусмотрено постановлением Министерства образования.

Белорусские учреждения высшего образования будут принимать документы для поступления с 18 июля. Это предусмотрено постановлением Министерства образования о сроках проведения вступительной кампании, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документы для получения высшего образования принимаются:

с 18 по 24 июля – в госвузах на бюджет и платное,

с 18 по 26 июля – на очную форму сельхозвузов, на все специальности в Военной академии и Институте пограничной службы, военные факультеты и военный институт без права юридического лица в УВО,

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочное в сельхозвузы.

Абитуриенты, желающие получить образование на платной основе, не сдающие вступительные экзамены подают документы:

с 18 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС,

с 18 июля по 9 августа – на сельскохозяйственные специальности на очную форму обучения, с 15 ноября по 5 декабря – на заочную,

с 18 июля по 8 августа – в других вузах.

Выпускники профильных классов смогут подать документы на соответствующие специальности с 18 по 22 июля.

Вступительные экзамен пройдут:

с 25 по 27 июля – в Университете гражданской защиты МЧС,

с 27 по 28 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,

с 25 июля по 2 августа – в иных УВО,

с 27 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям,

с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

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