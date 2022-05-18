Дефолт неизбежен: США готовят мощный удар по экономике России 1 18.05.2022, 7:36

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Это может стать последней каплей в российской «долговой саге».

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена полностью заблокировать способность России делать выплату владельцам облигаций США на следующей неделе. Такие действия могут приблизить Москву к дефолту.

Об этом сообщает издание Вloomberg, ссылаясь на источники.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов хочет аннулировать лицензию, срок действия которой подходит к концу 25 мая.

"Это может стать последней каплей в российской долговой саге после почти трех месяцев войны в Украине. Сейчас ей удалось осуществить все свои выплаты кредиторам, преодолевая клубок санкций, которые закрыли некоторые пути", - отмечает издание.

При этом некоторые чиновники Минфина частно утверждали, что стоило бы разрешить России уплатить ее долг, что привело бы к дальнейшему истощению ее казны и перенаправлению ресурсов, которые иначе были бы потрачены на оружие и военные операции в Украине. Однако администрация решила сохранить финансовое давление на Москву.

Следующие выплаты задолженности Москвы должны состояться 27 мая по иностранным облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но позволяет производить платежи в евро, швейцарских франках или стерлингах. Облигация 2036 года, номинированная в евро, имеет дополнительное положение, разрешающее оплату в российской нацвалюте.

Дефолт Российской Федерации негативно отразится на экономике. Стране-агрессору придется запустить целую серию дефолтов государственных предприятий, пострадают и частные компании.

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