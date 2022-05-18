Официально: в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга 18.05.2022, 7:41

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Стало известно о реакции оккупантов на дерзкую акцию.

В захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

Оккупанты гибель своих командиров не афишируют, однако ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.

По сведениям жителей Мелитополя, захватчики завезли в город своих "шептунов", которые распространяют фейки и пытаются посеять во мнениях горожан несколько месседжей, в духе: "В начале войны власть сдала город", "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы", "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен" и прочие лживые "страшилки".

"Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", - отметили в ОВА.

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