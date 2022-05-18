Лукашенко подписал закон, по которому его могут расстрелять 5 18.05.2022, 7:44

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фото: anadolu agency

Международный террорист попадает под действие сразу нескольких поправок.

Лукашенко подписал проект закона, который вносит изменений в Уголовный кодекс Беларусь. Теперь за покушение на совершение актов терроризма может грозить исключительная мера наказания — расстрел, сообщает zerkalo.io.

Поправки в Уголовный кодекс вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть с 29 мая этого года.

В новой редакции Уголовного кодекса расширили применение смертной казни (ст. 59 «Смертная казнь»).

«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной

казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные:

часть 2 статьи 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

часть 3 статьи 126 (Акт международного терроризма);

часть 3 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);

часть 2 статьи 359 (Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти)».

Кроме того, в новой редакции кодекса указано, что смертная казнь назначается «за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления».

Изменяется и ст. 67 УК Беларуси («Назначение наказания за неоконченное преступление»).

Ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Теперь в этот пункт внесены исключения, добавив в него преступления, санкция которых уже предусматривает смертную казнь в соответствии с действующим УК: ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359.

Международный террорист Лукашенко юридически попадает под действие сразу нескольких поправок подписанного им «закона».

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