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На юге бойцы ВСУ разгромили более 110 вражеских позиций

  • 18.05.2022, 7:49
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На юге бойцы ВСУ разгромили более 110 вражеских позиций

Погибло 130 оккупантов, уничтожено 26 единиц техники и два склада боеприпасов.

На юге украинские военные за сутки нанесли более 110 поражений вражеских позиций, погибло 130 оккупантов и уничтожено 26 единиц техники.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

В сообщении сказано, что на линии соприкосновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается ведение боевых действий.

"Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако, продолжаются обстрелы наших позиций из минометов и ствольной артиллерии",- отмечают в ОК "Юг".

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