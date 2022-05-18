Известный врач назвал самый простой способ снизить уровень сахара в крови

Известный врач назвал самый простой способ снизить уровень сахара в крови1
- 18.05.2022, 7:52
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Без лекарств.
Известный врач и тележурналист Майкл Мосли уверен, что пение, горячий душ, а также физическая активность положительно влияет на уровень сахара в крови.
Доктор рассказал о способах снижения уровня сахара в крови без лекарств.
По словам доктора, снижению уровня сахара в крови помогает техника пения. Она снижает уровень кортизола, что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови, хотя кортизол только повышает уровень сахара в крови. Мосли говорит, что эффект может быть мгновенным.
Кроме того, вы можете принять горячий душ. Тепло расширяет кровеносные сосуды, облегчая работу сердца по обеспечению циркуляции крови в организме. Можно также есть темный шоколад, который содержит не менее 75% какао.
В целом врач рекомендовал следить за весом, есть меньше соли и быть физически активным.