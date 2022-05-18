Глава Луганской области: Путин лично готовится утопить в Северском Донце новую партию российских танков 2 18.05.2022, 8:14

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Сергей Гайдай

Оккупанты боятся форсировать реку.

В Луганской области российские военные отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец, потому что боятся умереть.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что Путин лично разрабатывает план, как это можно сделать. Сами воины отказываются идти в Белогоровку, зная, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни", - сказалГайдай.

Он также отметил, что российские войска сосредоточились исключительно на Луганской области, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. При этом сведений о подготовке оккупантами "референдума" нет.

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