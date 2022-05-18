закрыть
18 мая 2022, среда, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК «Бук»

1
  • 18.05.2022, 8:32
  • 2,746
Бойцы ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК «Бук»

Оккупантам не удалось спрятаться в лесополосе.

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Оккупантам не удалось спрятаться в лесополосе, а украинские воины не могли оставить их без внимания. В результате получилось невероятно красивое зрелище — горящие российские ЗРК», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип