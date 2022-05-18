Австралия ввела санкции против белорусской «оборонки» и ЧВК «Вагнера» 18.05.2022, 8:38

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В список также попали российские пропагандисты и экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Австралия внесла в санкционный список экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву. Также страна ввела санкции против российских пропагандистов.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Кроме того, речь идет об 11 людях и 12 организациях, в том числе «фабрике троллей». В санкционный список попали лица из российской медиаиндустрии, которые продвигают фейковые нарративы российского правительства.

Также в санкционный список попали политики и силовики, в частности, ЧВК «Вагнера».

Также под санкции попали белорусские оборонные предприятия «Минотор-Сервис» и ОАО КБ «Радар-Управляющая компания Холдинг РЛС» (радиолокационные системы). Обе компании производят сложное оборудование, используемое вооруженными силами Беларуси, которые, в свою очередь, оказывают стратегическую поддержку российским силам.

Кроме Кивы, под санкции попали:

Александр Чуприян, исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям РФ;

Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ России;

Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России.

Также Австралия внесла в список санкций Российское имперское движение, набирающее бойцов для террористических группировок так называемых «ЛДНР».

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