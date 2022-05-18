Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру1
- 18.05.2022, 8:54
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Ранена женщина, разрушен объект инфраструктуры.
Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.
Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.
"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.