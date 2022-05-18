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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

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  • 18.05.2022, 8:54
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Ранена женщина, разрушен объект инфраструктуры.

Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.

Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.

"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.

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