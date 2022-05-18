Ученые нашли живые организмы в кристаллах возрастом 830 миллионов лет 18.05.2022, 9:20

Открытие совершили американские геологи.

Американские геологи нашли в австралийских отложениях кристаллы каменной соли, внутри которых находятся микроорганизмы возрастом 830 миллионов лет. Ученые предполагают, что они могут быть еще живы. По крайней мере, они отлично сохранились, пишет (Science Daily https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220511123449.htm).

Каменная соль лежала на глубине 1,2 километра. Вероятно, она сформировалась в ходе осаждения соленых поверхностных вод. Во время роста в кристаллы могли захватить жидкость с частицами окружающей среды — так в них появились микроорганизмы.

Ученые предполагают, что среди них есть бактерии, одноклеточные водоросли, споры бактерий или грибов. Все микроорганизмы под лучами ультрафиолета флуоресцировали золотым, белым или синим.

Именно характерное для современных микробов синее свечение указывает на то, что древние микроорганизмы могут быть еще живы.

Геологи считают, что если на Марсе когда-либо существовала жизнь, она также могла сохраниться до наших дней в отложениях бывших соленых озер.

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