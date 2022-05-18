Артиллеристы украинской Нацгвардии «покрошили» оккупантов в Бучанском районе 18.05.2022, 9:44

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Видеофакт.

Артиллерийские подразделения Национальной гвардии Украины «крошили» оккупантов в боях за Киев и область.

На видео, которое опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко, показано уничтожение позиций и техники войск РФ в конце марта.

Происходит это в Бучанском районе и в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

В ходе этих боев гвардейцы вместе с ВСУ освободили больше 20 населенных пунктов.

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