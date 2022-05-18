«ПСЖ» получит рекордные доходы после прихода в команду Лионеля Месси 18.05.2022, 9:47

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Лионель Месси

Благодаря аргентинскому форварду клуб уже заключил 11 новых спонсорских сделок.

"ПСЖ" достигнет рекордной для парижан отметки в 700 млн евро доходов по итогам сезона, сообщает pressball.by.

Предыдущий лучший результат был установлен по итогам сезона-2018/19, когда доходы парижан составили 637,3 млн.

Благодаря приходу в клуб Лионеля Месси "ПСЖ" заключил 11 новых спонсорских сделок. Аргентинский форвард также помог "ПСЖ" повысить продажи клубной атрибутики. Сообщается, что чемпион Лиги 1 продал 1 миллион футболок и 60% продаж приходятся на атрибутику с фамилией Месси, сообщает L’Equipe.

Доходы в день матча выросли с 93 млн в сезоне-2019/20 до 132 млн в этом году.

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