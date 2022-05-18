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Падение белорусской экономики ускоряется

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  • 18.05.2022, 9:57
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Падение белорусской экономики ускоряется
фото: Thinkstock

Основной «вклад» в сокращение ВВП внесла обрабатывающая промышленность.

По итогам четырех месяцев текущего года ВВП Беларуси сократился на 2,1%. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то падение составит 6,5%, пишет belmarket.by.

По предварительным оценкам Белстата, валовой внутренний продукт составил 57,39 млрд рублей, сократившись за январь-апрель на 2,1%. В годовом выражении ВВП сокращается уже три месяца подряд.

Основной вклад в сокращение валового продукта внесла обрабатывающая промышленность - минус 2,8 процентных пункта. В целом промышленное производство в апреле рухнуло на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также давление на экономику оказала торговля -- минус 1,8 п.п. Ее добавленная стоимость сократилась на 20%.

В апреле показали минус почти все отрасли экономики: и сельское хозяйство, и инвестиции, и транспорт.

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