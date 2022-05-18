ВСУ британскими ракетами Brimstone уничтожают оккупантов в глубоком тылу

ВСУ британскими ракетами Brimstone уничтожают оккупантов в глубоком тылу3
- 18.05.2022, 10:08
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Обе единицы российской техники были ликвидированы, а одна из них разлетелась на куски.
Украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone.
Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале волонтерского центра "Последний Блокпост".
Как видно на видео, защитники Украины ракетами Brimstone метко попали в две вражеские цели. После этого обе единицы российской техники были уничтожены, а одна из них разлетелась на куски.
Ракеты Brimstone – что о них известно
Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей
Ракета весит 49 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр корпуса 180 мм.
Как известно из отрытых источников, Украина стала первым государством, которое применяет ракеты Brimstone также в наземном варианте.