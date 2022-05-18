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ВСУ британскими ракетами Brimstone уничтожают оккупантов в глубоком тылу

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  • 18.05.2022, 10:08
  • 7,226
ВСУ британскими ракетами Brimstone уничтожают оккупантов в глубоком тылу

Обе единицы российской техники были ликвидированы, а одна из них разлетелась на куски.

Украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone.

Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале волонтерского центра "Последний Блокпост".

Как видно на видео, защитники Украины ракетами Brimstone метко попали в две вражеские цели. После этого обе единицы российской техники были уничтожены, а одна из них разлетелась на куски.

Ракеты Brimstone – что о них известно

Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей

Ракета весит 49 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр корпуса 180 мм.

Как известно из отрытых источников, Украина стала первым государством, которое применяет ракеты Brimstone также в наземном варианте.

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