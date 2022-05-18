Опубликован список самых бедных районов Беларуси 12 18.05.2022, 10:15

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В каких уголках страны люди живут беднее всего и что мы о них знаем?

Последствия Чернобыля, отсутствие полноценных городов и слабая промышленность: в каких уголках страны люди живут беднее всего и что мы о них знаем?

Самой бедной областью страны является Могилевская. Средняя зарплата здесь, по последним данным, составляет 1259 рублей (сумма до уплаты некоторых налогов). Именно на Могилевщине находится большинство пунктов антирейтинга, составленного сайтом belmarket.by.

Однако возглавляет список беднейших по зарплате районов представитель другой области – Витебской.

5 районов с самыми низкими зарплатами:

Шарковщинский район Витебской области – средняя зарплата 916 рублей.

В Шарковщинском районе нет полноценного города. Районный центр здесь – это городской поселок Шарковщина с населением 6,2 тысячи человек. Расположен поселок на реке Дисна.

Район специализируется на сельском хозяйстве, в нем практически нет промышленности. Из немногих промпредприятий можно назвать «Шарковщинский консервный завод», который выпускает фруктово-ягодные вина.

Шарковщинский район может быть знаком читателям тем, что частично на его территории расположен гидрологический заказник – болото «Ельня». Также в деревне Германовичи находится красивейший костел 18 века.

Кормянский район Гомельской области – средняя зарплата 962 рубля.

Здесь также административным центром является не город, а городской поселок – Корма. По району протекает река Сож.

Кормянский район пострадал из-за аварии на ЧАЭС. В результате отселения с зараженных территорий численность населения существенно сократилась.

Промышленнымии предприятиями регион также небогат. Из заводов и фабрик стоит упомянуть филиал №2 фабрики «Речицкий текстиль», «Кормянский льнозавод» и полиграфическое унитарное предприятие «Поликолор», которое печатает газеты, блокноты и т.д.

Мстиславский район Могилевской области – средняя зарплата 984 рубля.

Данный район находится в 13 километрах от границы с Россией, его центром является некогда славный город Мстиславль.

Сейчас район имеет сельскохозяйственную ориентацию, промышленность развита слабо. В городе работает молочный завод «Мстиславский» в качестве филиала ОАО «Бабушкина крынка», а также льнозавод «Мстиславльлен».

Некогда Мстиславль был значительным средневековым городом (основан в 1135 году), центром удельного Мстиславского княжества, позже – важным центром в составе Смоленского княжества. В городе сохранились костелы 17 и 18 веков, на Замковой горе есть музей-раскоп, где можно увидеть фрагмент древнего Мстиславля.

Чаусский район Могилевской области – средняя зарплата 995 рублей

Регион, как и все здесь перечисленные, является аграрным. Из промышленных объектов в нем располагается Чаусский завод железобетонных изделий, частный кабельный завод «Поиск-1», а также производственный участок ОАО «Бабушкина крынка».

Славгородский район Могилевской области – средняя зарплата 1002 рублей.

Относится к районам, которые сильнее всего пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.

В городе Славгороде проживает 7,9 тысяч жителей. Промышленность развита слабо. Здесь расположены производственные цеха предприятий «Красный пищевик» и «Бабушкина крынка».

Изначально город назывался Пропойск, переименован в 1945 году.

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