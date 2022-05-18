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«Ослаб и маниакально двигал ногами»: странное поведение Путина с «опухшим лицом»

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  • 18.05.2022, 10:18
  • 11,246
«Ослаб и маниакально двигал ногами»: странное поведение Путина с «опухшим лицом»

Не исключено, что президент РФ принимает стероиды.

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 мая маниакально двигал ногами и выглядел слабым.

Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что на сделанных записях со встречи можно заметить, как Путин беспорядочно двигал сначала левой ногой, а потом правой. При этом одной рукой он крепко держал подлокотник кресла, на котором сидел.

Также СМИ добавляют, что лицо Путина выглядит опухшим, что может свидетельствовать о том, что он принимает стероиды, о чем ранее неоднократно писали.

Кроме того, эксперт по языку тела из Техасского технологического университета профессор Эрик Бьюси заявил, что Путин больше не похож на лидера, который гордился своей физической силой:

"Это поразительно ослабленный Путин по сравнению с человеком, которого мы наблюдали даже несколько лет назад".

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