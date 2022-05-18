Куда катятся цены? 1 18.05.2022, 10:36

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Продовольственные товары стали главным ускорителем инфляции.

По итогам апреля годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 16,8%. Месяцем ранее показатель был ниже – 15,9%. Главным ускорителем инфляции в этот раз стали продовольственные товары.

Цены на них возросли на 19,0% к апрелю прошлого года. В марте рост был ниже – 15,6%, к тому же, тогда первенство роста держали непродовольственные товары. Месяц назад годовая инфляция в этом сегменте составляла 18,7%, и именно это толкало цены вверх сильнее всего.

Темпы роста цен на услуги несколько замедлились, но все еще остаются высокими. В апреле 2022 года к апрелю прошлого года услуги в среднем подорожали на 10,7%, в марте аналогичный показатель составлял 12,7%.

За апрель сильнее всего в цене выросла капуста (в 2 раза), яблоки (в 1,5 раза) и сахар (+39%). Рост цен на проезд привел к подорожанию услуг городского транспорта на 14%, а вот авиабилеты, напротив, подешевели на 18% к марту текущего года – во многом из-за динамики курса рубля и, возможно, начала сезона чартеров.

Рост цен на продовольственные товары является худшим из возможных вариантов ускорения инфляции, т.к. именно расходы на продукты питания составляют основу потребительских расходов белорусских домохозяйств. В конце 2021 года на продукты уходило 36,2% всех трат средней белорусской семьи. Из-за этого инфляция сильнее бьет по менее обеспеченным людям. Для них снижение цен на авиаперелеты является слабым утешением при росте цен на продукты первой необходимости, пишет телеграм-канал "Нашы грошы".

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