«В психушку по блату»: мобилизованные из «ДНР» складывают оружие целыми подразделениями 3 18.05.2022, 11:25

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Оккупант рассказал матери, как «бастует» его воинская часть.

Военнослужащий ВС РФ, который сейчас находится в оккупированной Херсонской области, рассказал своим родителям, что в их подразделении все "бастуют". Недавно их перевели на новое место дислокации, по определению военного "с г*на в г*но".

Перехваченную запись разговора оккупанта родом из Донецка обнародовали в Главном управлении разведки МО Украины.

На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, российский боевик отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не думали о таком: "Сказали до конца "операции" и плюс еще два месяца. Вот наши сроки".

Кроме того, оккупант просит мать сделать справку, что он гипертоник, с целью уклонения от дальнейшей службы.

На что его мать рассказывает, как в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их привезли в Донецк.

Отношение к ним как к"диссидентам и революционерам". Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы не обвинили в дезертирстве: "В психбольницу по блату, чтобы когда его выпишут он мог ездить на машине и работать".

Российский военный просит отца выяснить правдивость информации, что в Донецк привозят таких же "отказников" и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки.

По словам "мобилизованного", несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", все увеличивается.

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