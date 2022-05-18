Складские запасы в Беларуси стали расти быстрее 1 18.05.2022, 11:32

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Рынков сбыта нет, а логистика накрылась медным тазом.

До недавних пор уровень складских запасов в промышленности находился на 9-летних минимумах. За апрель ситуация существенным образом изменилась, пишет сайт banki24.by.

На 1 мая 2022 года складские запасы в промышленности РБ составили 7,400 млрд BYN. Таковы оперативные оценки белорусских статорганов.

Относительно той же даты в 2021 году денежная оценка запасов выросла – тогда на складах лежала продукция на 5,548 млрд BYN. Рост суммы складских запасов за 12 месяцев составил 33,4%. По сравнению с уровнем запасов на 1 января 2022 года также зафиксирован рост – на 35,9%.

В 2022 году наблюдается ускорение роста складских запасов по сравнению с аналогичными датами 2021 года. На 1 февраля прирост был равен 11,9%, на 1 марта – 13,3%, на 1 апреля – 20,2%, на 1 мая – 33,4%. Отчасти это связано с ускорением инфляционных процессов в экономике.

Кроме стоимостных показателей запасов существуют относительные. По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 66,8%.

Месяцем ранее (на 1 апреля) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (59,9%), на 1 мая 2021 года – тоже меньше (59,1%). Таким образом, рост уровня запасов слабо обусловлен сезонными факторами и вызван в основном сокращением промышленного производства.

Справочно: за 4 месяца текущего года производство промышленной продукции в реальном выражении упало к 2021-му на 2,5% (по Белстату). После роста на 7,2% в январе выпуск продукции в феврале сократился к прошлому году на 0,2%, в марте – на 6,4%, в апреле – на 10,6%.

В марте-апреле Евросоюз принял пакет санкций в отношении Беларуси. В марте ЕС объявил, что вводит санкции в отношении товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий.

В апреле Совет ЕС установил, что предприятиям автомобильного транспорта, учрежденным в Беларуси, запрещается перевозка грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Исключения из режима санкций коснулись некоторых грузов, список которых составили в ЕС.

До 1 мая уровень складских запасов находился на минимальных отметках за 9 лет (против тех же дат в 2013-2021 гг.). Однако в апреле положение дел изменилось и загруженность складов приблизилась к засечкам 2017 года. В том году на 1 мая соотношение запасов и месячного выпуска составляло 68,7%.

На отчетную дату 41,7% складских запасов РБ концентрировали Минск и Минская область – 1,362 и 1,720 млрд BYN соответственно. Кроме того, на этих территориях на 1 мая отмечался самый высокий относительный уровень запасов – 86,3% и 84,3% от месячного выпуска.

В остальных областях Беларуси показатели запасов готовой продукции были таковы: Брестская – 844 млн BYN (72,5% от месячного выпуска), Витебская – 1,087 млрд BYN (74,4%), Гомельская – 752 млн BYN (29,1%), Гродненская – 1,061 млрд BYN (79,4%), Могилевская – 573 млн BYN (62,3%).

Среди отраслей крупнейшие по деньгам запасы готовой продукции на отчетную дату лежали на складах пищепрома (1,476 млрд BYN), легпрома (857 млн BYN) и машиностроения (703 млн BYN).

Кроме открытых позиций с прошлого года есть и закрытые, которые представлены в основном химической промышленностью и нефтепереработкой. По «скрытым» отраслям уровень складских запасов на 1 мая составил 1,662 млрд BYN.

Самый быстрый прирост оценки складских запасов за скользящий год произошел по деревообработке и полиграфии – в 2,5 раза до 592 млн BYN. Также отрасль вошла в число лидеров по денежному росту стоимости запасов – +357 млн BYN за 12 месяцев.

В металлургии абсолютный уровень запасов вырос за 12 месяцев на 88,6% – до 363 млн BYN, относительный – на 21,6 п.п. до 54,3% от месячного выпуска.

В региональном разрезе самый быстрый рост стоимости складских запасов за год показала Витебская область – на 97,1%. Второе место заняла Гродненская область с +61,4%.

По Витебщине объем складов вырос за 12 месяцев на 536 млн BYN, по Гродненщине – на 404 млн BYN. По этим показателям регионы также заняли первое и второе место в стране.

А вот машиностроители показали крупное снижение запасов по всем индикаторам. В машиностроении уровень складов упал за скользящий год на 172 млн BYN. В относительном выражении сокращение запасов составило 19,7%, по отношению к месячному выпуску продукции – со 133,6% до 83%.

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