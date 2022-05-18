Как белорусские активы в Украине могут национализировать? 18.05.2022, 12:16

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Львиная доля из них принадлежит режиму.

Война отразилась не только на торговле Беларуси и Украины — решение Рады по национализации российских банков ставит под сомнение сохранность имущества, складских запасов, прав на долги и остатков на расчетных счетах и у резидентов с белорусским капиталом. Прежде всего с государственным. Многие из них за эти месяцы уже успели пострадать от тихой реквизиции — и, похоже, настает очередь узаконенной экспроприации.

Какие активы белорусских госкомпаний могут оказаться в новых списках на принудительное изъятие в Украине, изучили office life и деловой журнал «Бизнес-ревю».

Нефте- и химтрейдеры

Среди потенциальных объектов национализации (в украинских реестрах они помечаются как компании с бенефициаром или собственником из России или Беларуси) фигурируют те, кто внес главный вклад в плюс $4 млрд, — поставщики нефтепродуктов, нефтехимии и удобрений. По данным Государственной службы статистики Украины, по итогам 2021 года импорт из Беларуси этой продукции превысил $3,5 млрд.

Львиную долю из этого объема реализовали государственные структуры. За более чем 10 лет они создали в Украине собственную сеть распространения в виде оптовых торговых компаний. Те в свою очередь обросли офисами, инфраструктурой и сетью покупателей с обязательствами.

Из этой группы выделяется, конечно, «дочка» спецэкспортера Белорусской нефтяной компании и «Белоруснефти» — «БНК-Украина». До кризиса она входила в топ-40 крупнейших компаний Украины по продажам, продавала мазут и бензины владельцам АЗС и нефтебаз, имела собственную нефтебазу и работала с партнером в рознице в нескольких областях соседней страны.

«Белферт Украина» (бывшая компания «БНХ-Украина») и «БЗТ-Украина», владельцами которых являются соответственно Гомельский химический завод и предприятие «Белзарубежторг», тоже продавали оптом нефтепродукты, а также минеральные удобрения и нефтехимию. Калийными и смешанными удобрениями торговала дочерняя структура Белорусской калийной компании «Агророзквит». БКК принадлежит в ее капитале 60%, остальная доля — собственность зарегистрированной в Великобритании фирмы Agrofertrans. В конце 2021 года БКК и «Агророзквит» попали в американский санкционный список.

Этот список должен быть дополнен нефтесервисной компанией «Сервис Ойл», которую в начале 2010-х зарегистрировала «Белоруснефть» для оказания услуг на месторождениях Полтавской области. Среди клиентов «Сервис Ойл» по операциям гидравлического разрыва пласта, к которым привлекалось дорогостоящее оборудование, находилась крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргаздобыча».

Авто- и тракторостроители

Транспортные средства в прошлом году стали третьей после нефтепродуктов и удобрений статьей белорусского экспорта в Украину. Объем поставок по этим позициям составил около $250 млн, а обеспечили прямой контакт с потребителями «дочки» МАЗа, БелАЗа и МТЗ.

С прошлого года и МАЗ, и БелАЗ входят в черный список Евросоюза и по этой причине избавились от долей в своих украинских структурах. Владельцами Торгового дома «МАЗ-Украина» теперь являются МЗАЛ им. П. Машерова и жодинский Завод тяжелых штамповок, а «СТЛЦ „БелАЗ Украина“» и «Кривбасс-БелАЗ-сервис СП» — «Лидсельмаш».

Достаточно крупные дистрибьюторские и сервисные бизнесы в Украине построили МТЗ (Торговый дом «МТЗ-Беларус-Украина») и «Белшина» (Украинский торговый дом «Белшина»). Плотно с производителями и дистрибьюторами автомобилей, тракторов и запчастей работает «Промагролизинг-Украина». Ее головная структура «Промагролизинг» является зависимой компанией Банка развития Республики Беларусь.

Строительство и стройматериалы

Заметных успехов, выиграв ряд крупных тендеров на ремонт и строительство автомобильных дорог, в Украине достигли белорусские дорожники. Несколько трестов и «Белзарубежторг» создали для координации компанию «Белавтодор-Украина», завезли приличное количество техники под проекты и даже построили асфальтный завод. Одному из трестов, гомельскому, еще с советских времен принадлежит достаточно крупный щебеночный завод в Овруче.

В 2021 году своей сбытовой структурой на украинском рынке обзавелась Белорусская цементная компания. Торговый дом «БЦК-Украина» — один из членов ее международной товаропроводящей сети, которая успешно развивалась до 2022 года.

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