«До побачення!»: напуганные оккупанты в Запорожской области учат украинский 1 18.05.2022, 12:35

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Солдаты РФ боятся украинских партизан и думают о дезертирстве.

Российские оккупанты, которые находятся в Запорожской области, боятся "партизанщины" и начинают учить украинский язык.

Об этом свидетельствует один из перехватов разговора двух оккупантов, обнародованный СБУ.

Один из них рассказывает, что ежедневно они, оккупанты, борются с "украинскими ДРГ". Также он с кучей матерных слов жалуется на то, что ему уже надоело воевать в Украине, он хочет домой. Захватчик говорит, что некоторые путинские воины даже думают о дезертирстве.

В конце разговора российские военные переходят на украинский, они прощаются фразами "До побачення".

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