Что нового в этом году ждет абитуриентов? 18.05.2022, 12:41

Стартует вступительная кампания—2022..

Хотя основные поправки в Кодекс об образовании вступят только в следующем году, некоторые изменения для абитуриентов произошли уже сейчас, пишет сайт thinktanks.by.

Регистрация на централизованное тестирование уже началась. Она продлится до 1 июня. Экзамены стартуют с 14 июня.

Всего в этом году планируется принять 27,7 тысяч абитуриентов на бюджетную форму обучения и 25,8 – на платную.

И хотя основные поправки в Кодекс об образовании вступят только в следующем году, некоторые изменения для абитуриентов произошли уже сейчас.

Изменен минимальный порог баллов, при которых можно претендовать на поступление в вузы:

• 10 – для белорусского и русского языков,

• 20 – для математики, физики, химии и биологии,

• 25 – для истории, обществознания, географии и иностранных языков.

Во-вторых, по данным Министерства образования, введены льготы для выпускников спортивно-педагогических, сельскохозяйственных и военно-патриотических классов. Первые из перечисленных смогут поступить в вуз без экзаменов, если в их аттестате оценки не ниже семи баллов, а для профильных – не ниже восьми. Плюс требуется рекомендация от педагогов.

Из с/х классов будут набирать учеников для целевого поступления на соответствующие профили высшего образования, которые определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Что касается военно-патриотических выпускников, то они получат преимущество при поступлении на фоне остальных абитуриентов.

Новшества касаются иностранных граждан. Так, граждане России смогут поступать в белорусские учебные заведения на платной основе после сдачи экзаменов в своей стране. Однако для иностранных абитуриентов установлен лимит в 20% открытых платных мест на каждую специальность.

В следующем году вступят в силу основные поправки в Кодекс об образовании. Вместо централизованного тестирования будут централизованные экзамены – то есть школьный и вступительный экзамены объединят в один. Однако в нынешнем году абитуриенты все еще будут поступать в вузы по-старому.

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