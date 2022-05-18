Несколько подразделений гвардейского мотострелкового полка из Чечни взбунтовались и отказались воевать 18.05.2022, 12:46

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Солдаты требуют вернуть их обратно в РФ.

В подразделениях оккупационных войск России растет недовольство участием в войне в Украине. Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

"Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта. Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами", говорится в сообщении.

Речь идет о 70 гвардейском мотострелковом полке 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) г. Шали, Чеченская республика.

"Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – отметили в ГУР, опубликовав список оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным разведки, Кремль ищет виновных в поражениях в Украине и наказывает командиров оккупационных войск.

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