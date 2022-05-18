Зинаиду Михнюк начали судить за «оскорбление Лукашенко»1
- 18.05.2022, 12:49
Судилище над активисткой профсоюза РЭП проходит непосредственно в СИЗО.
В суде Ленинского района Бреста 18 мая началось рассмотрение дела политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк. Женщину обвиняют в «оскорблении Лукашенко», квалифицировав это по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.
Дело рассматривает судья Андрей Грушко, передает «Радыё Свабода».
Михнюк задержали 25 марта после обысков у нее дома и в офисе организации. Женщину до суда поместили в СИЗО № 7 Бреста.
По информации, которую прислал один из заключенных, Михнюк обвиняют на основе материалов прослушивания, которое велось у нее как у активистки профсоюза РЭП.
На днях правозащитникам стало известно, что суд над Михнюк состоится непосредственно в следственном изоляторе, по месту ее заключения.