Зинаиду Михнюк начали судить за «оскорбление Лукашенко» 1 18.05.2022, 12:49

Зинаида Михнюк

Судилище над активисткой профсоюза РЭП проходит непосредственно в СИЗО.

В суде Ленинского района Бреста 18 мая началось рассмотрение дела политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк. Женщину обвиняют в «оскорблении Лукашенко», квалифицировав это по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Дело рассматривает судья Андрей Грушко, передает «Радыё Свабода».

Михнюк задержали 25 марта после обысков у нее дома и в офисе организации. Женщину до суда поместили в СИЗО № 7 Бреста.

По информации, которую прислал один из заключенных, Михнюк обвиняют на основе материалов прослушивания, которое велось у нее как у активистки профсоюза РЭП.

На днях правозащитникам стало известно, что суд над Михнюк состоится непосредственно в следственном изоляторе, по месту ее заключения.

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