закрыть
18 мая 2022, среда, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зинаиду Михнюк начали судить за «оскорбление Лукашенко»

1
  • 18.05.2022, 12:49
Зинаиду Михнюк начали судить за «оскорбление Лукашенко»
Зинаида Михнюк

Судилище над активисткой профсоюза РЭП проходит непосредственно в СИЗО.

В суде Ленинского района Бреста 18 мая началось рассмотрение дела политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк. Женщину обвиняют в «оскорблении Лукашенко», квалифицировав это по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Дело рассматривает судья Андрей Грушко, передает «Радыё Свабода».

Михнюк задержали 25 марта после обысков у нее дома и в офисе организации. Женщину до суда поместили в СИЗО № 7 Бреста.

По информации, которую прислал один из заключенных, Михнюк обвиняют на основе материалов прослушивания, которое велось у нее как у активистки профсоюза РЭП.

На днях правозащитникам стало известно, что суд над Михнюк состоится непосредственно в следственном изоляторе, по месту ее заключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип