Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет 18.05.2022, 13:43

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Силы противовоздушной обороны Украины 18 мая сбили еще один российский военный самолет. Об этом 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщила в Facebook.

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая подразделение противовоздушной обороны сбило российский военный самолет", – сообщили в бригаде.

Пост сопроводили видео, на котором виден полет двух самолетов и работу ПВО, а также подбитый самолет. Какое именно воздушное судно сбили украинские военные и где это произошло, не уточняется.

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