закрыть
18 мая 2022, среда, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет

  • 18.05.2022, 13:43
  • 9,396
Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Силы противовоздушной обороны Украины 18 мая сбили еще один российский военный самолет. Об этом 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщила в Facebook.

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая подразделение противовоздушной обороны сбило российский военный самолет", – сообщили в бригаде. 

Пост сопроводили видео, на котором виден полет двух самолетов и работу ПВО, а также подбитый самолет. Какое именно воздушное судно сбили украинские военные и где это произошло, не уточняется. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип