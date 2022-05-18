Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет
- 18.05.2022, 13:43
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Видеофакт.
Силы противовоздушной обороны Украины 18 мая сбили еще один российский военный самолет. Об этом 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщила в Facebook.
"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая подразделение противовоздушной обороны сбило российский военный самолет", – сообщили в бригаде.
Пост сопроводили видео, на котором виден полет двух самолетов и работу ПВО, а также подбитый самолет. Какое именно воздушное судно сбили украинские военные и где это произошло, не уточняется.