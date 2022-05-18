Накомандовал 8 Альфред Кох

18.05.2022, 13:47

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Путин войдет в историю «Вовкой Позорником».

На восемьдесят третий день войны продолжилась операция по обмену защитников Мариуполя на российских военнопленных. Никаких подробностей я не знаю, а слухами пользоваться не хочу. Молю Бога, чтобы все получилось и буду ждать официальных сообщений.

Володин, разумеется, решил исполнить очередную мерзость и помешать этому обмену. Он потребовал от Думы принять решение о его запрете. Надеюсь, что такая его подлая пиар-акция не помешает всей этой операции.

Тем временем, стало известно, что Владимир Владимирович Чикатило, ой, извините, Путин (ну согласитесь: одно лицо!), оказывается лично руководит войсковыми операциями каждой бригады, если не БТГ. То есть реально принимает командирские решения на уровне и за генерал-майоров и даже полковников.

С образованием опера и в звании подполковника... Это не я придумал. Об этом одновременно написали, ссылаясь на свои источники, The Times и Guardian. А это не какие-то бульварные газетенки. Это то, что сами англичане называют quality press.

Вы понимаете, что это значит? Это значит, что все эти штурмы Киева в три дня, подстава флагмана флота под украинские ракеты, бесконечные Чернобаевки и Белогоровки, бессмысленное наступление сразу во все стороны, а потом бегство на четырех направлениях из семи - это все он сам, это его "полководческий гений".

Теперь понятно, почему он не отставил Герасимова? Не за что! Ему некого винить в том, что треть его армии разбита вдребезги за два с половиной месяца. Причем разбита армией, которую он отказывался даже замечать! Про которую был твердо уверен, что ее фактически не существует. Что это просто ряженые парубки, которые разбегутся при первых признаках наступления его чудо-богатырей...

То есть вы теперь понимаете, что он не может признать поражение ни при каких обстоятельствах? Ну посудите сами: ему 70 лет. Он вступил в возраст патриарха. Он уже вписывает себя в историю. Мысленно он бродит по темным галлереям московских и питерских дворцов, вглядывается в лица прежних "Спасителей Отечества"...

Вот Иоанн Грозный. Покорил Казань. Астрахань. Сибирь. Вот Петр Первый. Санкт-Петербург, Прибалтика. Окно в Европу. Матушка Екатерина. Крым. Новороссия. А там дальше... Победители Наполеона. Покорители Кавказа и Средней Азии. А тут, вот уже под боком - усатый победитель Германии...

И он себя мысленно к ним пририсовывал: Владимир Питерский... Усмиритель Чечни и Украины... И черт его дернул залезть в эту историю на старости лет. Сидел бы себе спокойно с одной Чечней! Нет, маловато показалось! Решил себе на юбилей еще одну покоренную страну пририсовать...

Раньше идешь бывало по коридору, а на тебя смотрят с портретов Суворов с Кутузовым, да Ушаков с Жуковым. И ты им: не ссыте, мужики, не подкачаем! Окажемся достойными наследниками вашей славы! И в развалочку, отмахивая одной ручкой - дальше. Мол, я - ровня им. За мной не заржавеет! Вона - колышутся ряды штыков! От финских хладных скал, до пламенной Колхиды... А вы как думали? Вторая армия мира! Не жук чихнул!

И как дойду до Киева, как топну ножкой во Львове... (С детства запали в душу кадры кинохроники как Гитлер в сороковом году в Париже, радостный, ножкой топал...). И все забудут, что студентом от армии закосил, и что от Афгана спрятался, и что на фронте в Чечне был полраза... Все это обнулится разом. А останется вот это: Владимир Киевский! Ах... Какая параллель... Даром, что ли памятник у стен Кремля воздвиг?

Сам буду руководить. Дайте карту! Шойгу! Герасимов! Слушайте сюда! Значит так: Erste Kolonna marschieren, zweite Kolonna marschieren... Здесь они встречаются, тут одни бьют. Все ясно? Идите - исполняйте!

Черт дернул самому влезть во все это дерьмо! Сейчас бы кого уволил, кого - посадил, а кого и расстрелял бы даже... Дак некого! Все смотря на тебя и прыскают в кулак. Последний лейтенант в Генштабе знает, что сам это все и накомандовал! Да так это стало широко известно, что даже уже об этом в английских газетах пишут...

Ужас какой... Теперь что? На 70 лет никакого "Усмирителя Украины" не будет? А будет "Вовка Позорник"? Ну пойди, пройди теперь по коридору... Пусть на тебя Суворов с Кутузовым посмотрят... Аника-воин... Прое...ал армию... Вот она была - и нету... Да кому! Хохлам! Сколько над ними издевался, статьи писал, умничал... Как теперь выкручиваться?

Бывало раньше такое? Бывало, конечно. Петр под Нарвой был разбит вдребезги. А через год вернулся с новой армией и взял не только ее, но и Ригу с Ревелем. Но ему еще и тридцати не было! У него энергия через край била! Он всю страну раком поставил!

А тут куды там... 70 лет... Таблетки пригоршнями... Морда уже от ботокса как у свиньи стала... Бабы надоели... Куда столько развел? Гаремы, понимаешь... Дети какие-то мал-мала меньше... Все вроде мои... Поди проверь...

Эх, достроить бы Геленджик да спрятаться там... Дак не дадут теперь... Надо побеждать. А как? Да уж, накомандовал, мля... Себе на голову.

А тут еще Финляндия с Швецией в НАТО вступают... как на это реагировать? Все кругом смеются уже в голос. Совсем страх потеряли. Еще полгода назад я только брови насуплю: какую Украину в НАТО? Ко мне сразу с десяток президентов и канцлеров в очередь выстраиваются: не извольте беспокоится, Ваше Величество, мы этого не допустим, только через наш труп, нешто мы без вашего согласия на такое решимся?

А теперь даже не спросились... Как будто нет меня... А что я могу? Ничего... Вот и остается только и говорить, что мы не видим угрозы. Прямо "Лиса и виноград"... Стыдобища! И мои-то все кругом - тоже ведь не полные идиоты: видят как возят шефа супостаты мордой по столу...

И ведь в издевку навали свой закон тоже "ленд-лизом". Это они мне так указывают мое место. Оно не там с Кутузовым и Барклаем, а тут вот... с этим вот... ну вы поняли...

Короче, дело такое ребята. Старика нужно морально добивать. Он уже совсем плохой. Еще чуть-чуть и над ним уже все просто ржать начнут. Я эти вещи чувствую.

Сегодня Песков сказал важную вещь: "Что касается личной информационной войны, то она ведется сейчас против всех и каждого. Это надо выстоять. И у меня действительно есть знакомые, друзья, которые не согласны со мной и которые не понимают сути происходящего. Я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру".

Обращаю ваше внимание! Песков признается, что среди его друзей (!) есть люди, которые не согласны с ним. И понятно по какому вопросу не согласны. И продолжают оставаться его друзьями. ОН, выступая перед молодежью сказал, что народ целиком и полностью поддерживает спецоперацию. И тут же признался, что некоторые его друзья - нет...

Значит его друзья - это не народ... Это как говориться "лучшие люди города"... Да уж, рыба гниет с головы...

Все очевиднее становится, что деваться некуда. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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