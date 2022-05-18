Процесс развала России самими россиянами уже запущен 7 Вадим Денисенко, «Главред»

18.05.2022, 14:06

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Колосс на глиняных ногах зашатался.

За прошедшие сутки в РФ было сделано три, якобы не связанных между собой заявления.

Сначала депутат Госдумы от Крыма заявил, что предлагает вернуть красный флаг СССР. Потом в Думе заявили, что рассматривают возможность отмены выборов губернаторов осенью, чтобы не было критики "спецоперации". И, наконец, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Путин знает куда ведет страну (эта фраза в разных интерпретациях сейчас регулярно повторяется на всех шоу росТВ).

Что все это значит?

Первое. В РФ готовятся к максимальному закручиванию гаек и под шумок могут быть уничтожены остатки демократии.

Второе. В РФ продолжают мыслить в категории восстановление СССР-2. Пока, какого-либо четкого точнее реалистичного плана нет, есть желание и есть какие-то движения. Но СССР-2 - главная идея-фикс власти, для которой вставание с колен должно логически завершиться именно воссозданием Союза.

Третье. Единственным цементирующим фактором для элит остается Путин.

В этих выводах, конечно, ничего особенно нового мы не увидели. Но для нас важнее не сами выводы, а их психологические аспекты.

Частота упоминаний Путина, который знает, что делает, говорит о растерянности элит, которые начинают терять одну из самых важных вещей в жизни: прогнозируемость будущего. Восстановлен СССР это хорошо, но как все это будет выглядеть, особенно с учетом экономические санкции и закрытие половины мира для этих элит не понятно.

Закручивание гаек и возможная отмена остатков демократии все равно должны предусматривать некий стержень, на который нанизывалась вся вертикаль власти с ее системами противовесов. Элиты сейчас бьют себя в грудь и кричат об укрофашистах в первую очередь потому, что ждут изменения правил игры. Модель, где существовали чекисты, четыре партии и др при отсутствии остатков демократии должна трансформироваться (потому что пирамида рухнет). И пока никто не понимает как будет происходить эта трансформация.

Поэтому в элитах и начинаются эти крики, что Путин наше все. Когда ты не знаешь, что делать: хвали царя. На самом деле, война уже показала, что без изменения управленческой структуры, Россия - это колосс на глиняных ногах. И сейчас перед РФ стоит вызов: изменить систему и "потерять" часть элит или сделать вид, что ничего не происходит.

Путин-это ядерное оружие в российском пиаре. Выше него ничего нет. На самом деле тот, кто запустил и активно поддерживает этот нарратив или идиот, или предатель. Дело в том, что эта история или сделает Путина еще большим божеством чем он есть сейчас, либо, с большой долей вероятности, превратит его в стареющего диктатора, которого играет свита.

Одним словом, процесс развала России самими россиянами запущен. К сожалению, спокойно сидеть на берегу реки и ждать труп врага не можем.

Вадим Денисенко, «Главред»

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