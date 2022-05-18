В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ

В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ15
- 18.05.2022, 14:18
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Заряд был подорван под вагоном с личным составом.
В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области вражеского бронепоезда.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Заряд сработал под вагоном с личным составом. Повреждено железнодорожное полотно», — рассказал он.
В то же время какой-либо информации о количестве раненых или убитых оккупантов пока не поступало.
Кроме того, есть сведения о взрыве возле комендатуры российских войск и перестрелке в районе улицы Шмидта.