В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ 15 18.05.2022, 14:18

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Заряд был подорван под вагоном с личным составом.

В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области вражеского бронепоезда.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Заряд сработал под вагоном с личным составом. Повреждено железнодорожное полотно», — рассказал он.

В то же время какой-либо информации о количестве раненых или убитых оккупантов пока не поступало.

Кроме того, есть сведения о взрыве возле комендатуры российских войск и перестрелке в районе улицы Шмидта.

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