Великобритания поддерживает идею создания международного трибунала, который будет судить Путина

Великобритания поддерживает идею создания международного трибунала, который будет судить Путина6
- 18.05.2022, 14:31
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Судить должны и других преступников, развязавших войну.
Великобритания открыта для идеи создания международного уголовного трибунала, который будет судить российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине.
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.
«Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности. Мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом», — сказала она.
По ее словам, Великобритания направила в Украину своих сотрудников, чтобы помочь собрать доказательства — от показаний свидетелей до видеоматериалов.