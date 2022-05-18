Великобритания поддерживает идею создания международного трибунала, который будет судить Путина 6 18.05.2022, 14:31

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Судить должны и других преступников, развязавших войну.

Великобритания открыта для идеи создания международного уголовного трибунала, который будет судить российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

«Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности. Мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом», — сказала она.

По ее словам, Великобритания направила в Украину своих сотрудников, чтобы помочь собрать доказательства — от показаний свидетелей до видеоматериалов.

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