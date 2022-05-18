Житель Черниговщины рассказал, как выбрался из могилы после расстрела оккупантами 18.05.2022, 14:35

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Николай Куличенко

Украинец фактически вернулся обратно с того света.

Житель Черниговщины Николай Куличенко буквально восстал из могилы. Во время оккупации региона россияне заподозрили мужчину с двумя братьями в партизанстве. Их пытали и расстреляли, однако Николаю чудом удалось выжить.

Свою историю житель Черниговской области подробно рассказал журналистам ТСН в свежем сюжете.

История "воскрешения" 33-летнего мужчины началась в селе Довжик — за 40 километров от неглубокой могилы, где оккупанты расстреляли его вместе с братьями. Населенный пункт оккупировали сразу после начала войны, ведь до границы с Республикой Беларусь здесь совсем близко. Техника двигалась беспрерывно, и одну из колонн подорвали украинские защитники. После этого рашисты начали искать партизан среди местного населения.

"В каждый дом заходили, раздевали, клали головой в пол. И детей тоже — угрожали. Что тут было, это страшно", — сообщил Николай.

Один из братьев Куличенко служил в АТО. Рашисты узнали о военной службе Евгения и забрали всех трех мужчин на допрос в штаб. Его оккупанты обустроили в селе Вишневое на пилораме. Сюда и свозили пленных украинцев – как военных, так и гражданских.

По словам Николая, рашисты приставляли нож к горлу, били прикладом в живот, засовывали дуло автомата в рот. На допросах особой жестокостью отличался кадыровец по прозвищу "Чикатило". Он среди россиян был главным палачом.

"Если не будешь говорить, будешь у меня 82-м на счету", - сказал кадыровец Николаю.

Братьев Куличенко пытали три дня, а затем вывезли в посадку возле дороги и расстреляли. До того, как россияне открыли огонь, Николай крутнул головой. Именно поэтому пуля прошла сквозь щеку мужчины, но он прикинулся мертвым. Выжившего брата сбросили в яму первым, а сверху привалили двумя телами родных и начали закапывать.

Николай сгруппировался и дышал под себя. Он провел в могиле несколько минут, которые запомнил навсегда. Чтобы выбраться, мужчина отталкивался руками и коленями. В результате он смог скинуть тело брата Дмитрия набок и вылезти на свободу. Далее Николай развязал веревки и отправился раненным домой. Сутки он ходил по полям, минуя вражеские блокпосты, но все-таки добрался в родное село.

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