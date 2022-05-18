КГБ задержал директора газеты «Белорусы и рынок» 3 18.05.2022, 14:47

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Константин Золотых

Также задержана бухгалтер издания.

Сегодня КГБ задержал директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых. Также задержана бухгалтер издания Юлия Кохно. С главным редактором газеты Андреем Александровичем нет связи, сообщает «Еврорадио».

По словам жены Золотых, ему инкриминируют статью 130 УК Беларуси - «разжигание национальной вражды». У него изъяты ноутбук и средства связи. Примерно час назад директор «Белорусы и рынок» в сопровождении троих следователей зашел в редакцию издания.

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