КГБ задержал директора газеты «Белорусы и рынок»3
- 18.05.2022, 14:47
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Также задержана бухгалтер издания.
Сегодня КГБ задержал директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых. Также задержана бухгалтер издания Юлия Кохно. С главным редактором газеты Андреем Александровичем нет связи, сообщает «Еврорадио».
По словам жены Золотых, ему инкриминируют статью 130 УК Беларуси - «разжигание национальной вражды». У него изъяты ноутбук и средства связи. Примерно час назад директор «Белорусы и рынок» в сопровождении троих следователей зашел в редакцию издания.