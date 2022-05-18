Forbes: Олигарх Фридман задумался о выходе из российского гражданства 1 18.05.2022, 14:57

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Михаил Фридман

Он надеется спасти свой украинский бизнес.

Подсканкционный олигарх Михаил Фридман раздумывает о выходе из российского гражданства. Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на собеседников близких к топ-менеджменту Альфа-банка и НБУ.

Российский бизнесмен родился во Львове. Также у него есть гражданство Израиля, а живет он в Лондоне.

На такой шаг бизнесмен хочет пойти, чтобы выйти из-под санкций и сохранить контроль над украинским Альфа-банком. Продавать этот бизнес он не хочет.

Как пишет издание, владельцы Альфа-банка Украина Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать его на $1 млрд. Это превышает собственный капитал банка в два раза.

Сообщается, что Фридман и другие акционеры «настроены обивать пороги регуляторам в Британии, Евросоюзе и США, чтобы разморозить необходимую сумму и поддержать украинский банк».

По словам одного из собеседников издания, без российского паспорта Фридман может освободиться от санкций, тогда Авен и Косогов смогут передать ему свои доли в украинском бизнесе.

Ранее так поступили Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые передали свои доли единственному акционеру банка, который не попал под санкции — Андрею Косогову.

Ранее в НБУ заявляли, что оснований для национализации Альфа-Банка Украина или признания его неплатежеспособным на сегодняшний день нет.

20 апреля Национальный банк согласовал кандидатуру экс-вице-премьера Болгарии Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров Альфа-Банка Украина. До этого, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

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