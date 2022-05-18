Канада может заменить Беларусь на украинском рынке удобрений 2 18.05.2022, 15:05

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«Белкалию» нашли замену.

После того, как Канада на год отменит импортные пошлины на украинские товары, канадские калийные удобрения могут стать основными на рынке Украины и тем самым заменить белорусский калий, пишет сайт «Белорусы и рынок».

О возможной роли Канады на украинском рынке калийных удобрений сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса. В отчете клуба говорится, что Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером калийных удобрений. Эта страна производит около 12 миллионов тонн калия, что составляет более 20% мирового производства.

При этом в 2021 году Украина импортировала 287,5 тыс. тонн калийных удобрений, из которых 69% поступило из Республики Беларусь.

«По понятным причинам, закупки из данной страны в дальнейшем производиться не будут. Поэтому аграриям Украины необходимо искать альтернативных поставщиков, и Канада может стать одним из них. Отмена импортных пошлин может стать дополнительным фактором, так как повысит конкурентоспособность украинской аграрной продукции на канадском рынке. Таким образом, Украина сможет закупать калийные удобрения в Канаде, в свою очередь, отправляя на том же транспорте свою аграрную продукцию, которая сейчас в избытке есть на украинском рынке», — говорится в сообщении ассоциации.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2021 году Канада импортировала 2,8 млн тонн кукурузы, 1,2 млн тонн подсолнечного шрота и 0,5 млн тонн соевых бобов. Именно эти позиции Украина может поставлять на рынок Канады через морские порты стран Балтии.

В ассоциации напомнили, что до начала военных действий Украина имела незначительные объемы экспортных поставок сельхозпродукции в Канаду, что было связано не только со значительной территориальной удаленностью этой страны, но и достаточно высоким уровнем развития канадского агропромышленного комплекса.

Так, в течение 2021 года в Канаду было поставлено сельхозпродукции на сумму 29,3 млн долл., из которых 49% экспортной выручки сформировал яблочный сок, 18% — подсолнечное масло и 11% — соевые бобы.

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