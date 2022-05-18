закрыть
18 мая 2022, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канада может заменить Беларусь на украинском рынке удобрений

2
  • 18.05.2022, 15:05
  • 1,630
Канада может заменить Беларусь на украинском рынке удобрений

«Белкалию» нашли замену.

После того, как Канада на год отменит импортные пошлины на украинские товары, канадские калийные удобрения могут стать основными на рынке Украины и тем самым заменить белорусский калий, пишет сайт «Белорусы и рынок».

О возможной роли Канады на украинском рынке калийных удобрений сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса. В отчете клуба говорится, что Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером калийных удобрений. Эта страна производит около 12 миллионов тонн калия, что составляет более 20% мирового производства.

При этом в 2021 году Украина импортировала 287,5 тыс. тонн калийных удобрений, из которых 69% поступило из Республики Беларусь.

«По понятным причинам, закупки из данной страны в дальнейшем производиться не будут. Поэтому аграриям Украины необходимо искать альтернативных поставщиков, и Канада может стать одним из них. Отмена импортных пошлин может стать дополнительным фактором, так как повысит конкурентоспособность украинской аграрной продукции на канадском рынке. Таким образом, Украина сможет закупать калийные удобрения в Канаде, в свою очередь, отправляя на том же транспорте свою аграрную продукцию, которая сейчас в избытке есть на украинском рынке», — говорится в сообщении ассоциации.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2021 году Канада импортировала 2,8 млн тонн кукурузы, 1,2 млн тонн подсолнечного шрота и 0,5 млн тонн соевых бобов. Именно эти позиции Украина может поставлять на рынок Канады через морские порты стран Балтии.

В ассоциации напомнили, что до начала военных действий Украина имела незначительные объемы экспортных поставок сельхозпродукции в Канаду, что было связано не только со значительной территориальной удаленностью этой страны, но и достаточно высоким уровнем развития канадского агропромышленного комплекса.

Так, в течение 2021 года в Канаду было поставлено сельхозпродукции на сумму 29,3 млн долл., из которых 49% экспортной выручки сформировал яблочный сок, 18% — подсолнечное масло и 11% — соевые бобы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип