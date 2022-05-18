Путин проиграл на обоих флангах
- Павел Климкин, Телеграм
- 18.05.2022, 15:21
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Cеверном и южном.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для Путина это капитуляция.
Путин может сколько угодно говорить, что нет проблем с их присоединением, но он сам себе противоречит.
Провал Путина
Еще несколько месяцев назад Россия требовала вернуться к ситуации до 1997 года, т.е. до вступления в НАТО новых членов.
Путин хотел сделать НАТО слабее, а сделал сильнее.
На Балтике и в Арктике у Альянса теперь будут гораздо лучшие позиции.
Турецкий торг
Турция, пытающаяся выдвигать условия для вступления новых членов в результате торга, вероятно получит новейшие американские самолеты F-35, которые ей не давали из-за покупки российских систем ПВО.
То есть Турция тоже станет сильнее.
Путин проиграл на обоих флангах – северном и южном. И "спасти лицо" разговорами о согласии на вступление Финляндии и Швеции здесь никак не получится.
Павел Климкин, Телеграм